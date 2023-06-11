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ÇÖZÜCÜ Sponsorluğunda 11 Haziran 2023 tarihinde saat 13:00'da yapılacak olan KPSS Denemesine kayıt olun.
Çözücü Nedir?
Çözücü kullanıcı ve eğitmen üyeleri buluşturarak soru çözme imkânı sağlayan bir mobil uygulamadır.
Kullanıcının, çözemediği sorunun fotoğrafını çekerek sisteme yüklemesi ve sisteme üye eğitmenlerin soruyu videolu şekilde çözmesi esasına dayanır.
Gerçek Sınava Benzer Sorular
Çözücü'nün düzenlediği tüm denemeler uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış gerçek sınava yakın sorulardan oluşmaktadır. Gerçek sınava benzer denemeler çözmek öğrencileri hazır hale getirmeye yardımcı olur ve avantaj sağlar.
Detaylı Sonuç Analizleri
Çözdüğünüz denemenin sonuçları açıklandığında doğru, yanlış ve boş yaptığınız soruları görebilirsiniz. Sıralamanızı ve detaylı analiz raporunu sınavdan sonra en geç 1 saat içinde sitemizden veya size gelen mailden görüntüleyebilirsiniz.
Video Çözümlü Sorular
Denemelerimizde çözdüğünüz tüm soruların video çözümlerine, Türkiye'nin bir numaralı video anlatımlı soru çözüm adresi Çözücü farkıyla ulaşıp eksiklerinizi, hatalarınızı ve sorunun çözümünü görebilirsiniz.